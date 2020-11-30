بعد القبض عليها.. مى هى المصرية سلمى الشيمي صاحبة الفوتوسيشن المثير للجدل؟

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت جلسة تصوير لفتاة مصرية تدعى سلمى الشيمي ، وتعمل عارضة أزياء ، ترتدى ملابس فرعونية فى منطقة هرم سقارة ، جدلاً واسعًا، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لجرائة الجلسة، وتصويرها بشكل غير لائق في منطقة أثرية.

وظهرت الشيمي خلال الصور المتداولة مرتدية فستان أبيض مكشوف وعليه حزام فرعوني، وتاجًا من الاكسسورات الفرعونية على رأٍسها، مع الشعر المنسدل، والحذاء المكشوف المتعارف عليه يعود للعصر الفرعوني.



وعقب انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت منطقة سقارة الأثرية لتجري تحقيقًا داخليًا أحالت فيه 2 من مفتشي الأمن المسئولين عن المنطقة خلال فترة تصوير الفوتوسيشن ، وتم تفريغ كاميرات المنطقة وفحص الصور المتداولة ، وتبين أن الفتاة دخلت منطقة هرم سقارة كأنها زائر عادي، مرتدية عباءة سوداء، لتزيل هذه العباءة وتكشف عن اللبس الفرعوني.

وتقدم أشرف فرحات المحامي، ومؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، ضد سلمى الشيمي، طالب فيه بالتحقيق معها، وإحالتها لمحاكمة عاجل، لاتهامها بتشويه الحضارة، وإهانة التاريخ الفرعوني العظيم، لقيامها بالتصوير بملابس فرعونية مثيرة ومزعجة بمنطقة سقارة الأثرية.



من جانبه قال صبرى فرج، مدير عام منطقة آثار سقارة، إن سلمى الشيمي جاءت إلى منطقة آثار سقارة يوم الأربعاء الماضى، ولمدة نصف ساعة، وقامت بنشر صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعى بطريقة غير لائقة بعد التقاطها داخل المنطقة، ثم حولنا الواقعة إلى جهات التحقيق.

وأضاف مدير عام منطقة آثار سقارة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج “مساء DMC”، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على فضائية DMC، أن الفتاة قامت بالدخول إلى المنطقة الأثرية بعد دفعها لتذكرة الزائرين، وكان معها شابين أخرين، وقاموا بالتصوير داخل ساحة الهرم المدرج، وكان يجب استخراج تصاريح خاصة من وزارة السياحة والآثار المصرية، وأن يتم الموافقة على التصوير وتأتى لنا بالموافقة، أو يتم رفضها.

وأشار صبرى فرج، إلى أن الطريقة التى التقطت بها الصور طريقة غير لائقة بجانب أثر مثل هرم الملك زوسر، مؤكدا أن كل ما يسيئ للأثر يتم منعه على الفور، مؤكدا تحويل الواقعة إلى جهات التحقيق، وأنه سوف يتم معاقبة المتسبب فى تلك الواقعة سوف يتم محاسبته.

وأوضح صبرى فرج مدير عام منطقة آثار سقارة، إن هناك لوائح وقوانين منظمة لأعمال التصوير، ويتم إصدار التصاريح من خلال وزارة الآثار، ومن خلال العلاقات العامة الثقافية بوزارة الآثار والسياحة، وأن التهم الموجهة للفتاة والمصور، هو مخالفة إدارية فى الدخول على المنطقة، والاتهام الثانى هو منظرها غير اللائق مع الأثر نفسه.

وألقت الأجهزة الأمن القبض على سلمى الشيمي،

بتهمة التصوير دون تصريح ، كما تم القبض علي المصور الذي كان برفقتها، وهو من قام بالتقاط الصور والفيديوهات لها.



حيث ينص قانون الآثار على عدم منع التصوير داخل المنطقة الآثرية وإنما تستدعى جلسات التصوير الحصول على تصريح دخول معدات التصوير والكاميرات ودفع الرسوم والبالغ قدرها 5 آلاف جنيه.

و من المقرر أن تدفع سلمى الشيمي ، الغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف جنيه ما لم تر جهات التحقيق أية اتهامات أخرى.