بعد الدعوى بإيقاف عرضه.. حكم قضائي بشأن برنامج رامز جلال

المستقلة/- منى شعلان/ قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الطعن المقام من الفنان المصري رامز جلال ، حول عدم ممارسته أي نشاط إعلامي، والصادر من نقابة الإعلاميين، بانتهاء الخصومة وإلزام النقابة بمصروفات الدعوى.

وحضر اليوم المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلاً عن رامز جلال في الطعن رقم 39909 لسنة 74 ق المقام، أمام مجلس الدولة المقام ضد نقيب الإعلاميين بصفته ومرتضي منصور بصفته خصم متدخل انضمامي لنقابة الإعلاميين بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، إنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي ليس من قبيل الأعمال الإعلامية وعليه فان الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي ولا يتعين عليه القيد بنقابة الإعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة واختصاصات نقابة الإعلاميين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفاً للقانون متعيناً الغاؤه وبجلسة اليوم أمام محكمة مجلس الدولة حضر نقيب الإعلاميين ممثلاً عنه محامي النقابة وقدم قرار بسحب والغاء قرار نقيب الإعلاميين واعتباره كأن لم يكن.

وكان قد قال محامي رامز جلال في دعواه، إن هذا القرار صدر باطلًا ومخالفًا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية وأن الأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية أو المسرحية، والأعمال الترفيهية، لا تعد نشاطًا إعلاميًا، طبقًا لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، والفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطًا إعلاميًا ولا يخضع لنقابة الإعلاميين.

وتابع المحامي، أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج مصر ووفق الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

وطالب في دعواه، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تضمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي”، والمذاع عبر فضائية “mbc مصر”، وما يترتب على ذلك من آثار، واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقرر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.