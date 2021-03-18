بعد الإبلاغ عن تلاعبها بالحسابات .. عالية نصيف تعلق على استدعاء مديرة الضرائب

المستقلة /- أشادت النائبة عالية نصيف، بقرار لجنة الأمر الديواني 29 باستدعاء مديرة الضرائب السابقة للحضور الى مقر اللجنة، فيما عبرت عن أسفها لتأخر الجهات الرقابية في محاسبة “المفسدين” رغم البيانات والتصريحات التي أصدرتها منذ سنوات والتي كشفت فيها فسادهم معززاً بالأدلة والوثائق.

وقالت نصيف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، انه “سبق وأن نشرنا بياناً بتاريخ 29 كانون الأول 2018 ذكرنا فيه أن سيدة مكلفة بالوكالة في إحدى الدوائر الضريبية عينت أقرباءها خارج الضوابط واشترت منزلاً لأخيها مساحته 1400 متر في الكرادة داخل بسعر مليارين واربعمائة وثمانين مليون دينار، كما أنها وللأسف تتستر على الأعمال اللاأخلاقية وقضايا التحرش بأعراض الناس من قبل أحد أفراد حمايتها في الأماكن التي لاتوجد فيها كاميرات”.

وأضافت نصيف “ثم نشرنا بياناً بتاريخ 18 تشرين الثاني 2020 كشفنا فيه تورط هذه السيدة بتلاعب في التحاسب الضريبي لصالح شركة الواحة الصينية يقدر بتسعة عشر مليار دينار، وأحلنا الملف إلى النزاهة، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ اجراء رادع ضدها”.

وتابعت “واليوم عاد الأمل الى نفوسنا بأن الفاسدين سيتم التحقيق معهم وإحالتهم الى القضاء رغم أن هذا الإجراء تأخر عدة سنوات، وبالتالي نأمل أن يتم التعامل مع المعلومات الواردة في بياناتنا وتصريحاتنا على أنها بلاغات رسمية”.