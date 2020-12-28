بعد ارتباطها بـ طارق العريان.. نيكول سعفان تثير ضجة بصورها

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صوراً لها قبل وبعد عمليات التجميل، حيث ظهرت بشكل مختلف تماماً، ويبدو ذلك واضحاً في تغير شكل أنفها كلياً، مما يدل على خضوعها لأكثر من عملية تجميل حتى تظهر بشكلها الحالي.

وسيطرت نيكول سعفان، على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها مع المخرج طارق العريان طليق الفنانة السورية أصالة نصري، إذ تداول معلومات عن علاقة حب تجمعهما ، لذا خرجت أصالة عن صمتها معربة عن انزعاجها من هذه اللقطة.

وقالت الفنانة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام:” هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ، والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما احكيها”.

وتابعت: “الصّورة مو عاديّه.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري”.

فيما شاركتها ابنتها الكبرى شام الذهبي مشاعرها، معلقة على المشهد: “أنا بعرف قديش الألم كان كبير، والخيانة قاسية ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط أقسى!، يا أنقي وأعظم ست شفتها بالحياة! أنت مثال لكل مرأة تجاوزت محن كتير بالحياة لتكون أقوى وتلمع وهي الصدمة رح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيرة تجاوزتها”.

وتابعت: “الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صادمة لنا كلنا، بس رح تعدي ونكون أقوى! أنا فخورة فيكي لأنك إنسانة، حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية! عبري يا دنيتنا كلنا وماتخافي على زعلنا، أنا معك للموت وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها.. تلك التعليقات سلطت الضوء على علاقة عريان و سعفان، ما رفع من معدلات التسائل عن ماهية تلك الفتاة، التي تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من هي؟”.

نيكول عارضة أزياء سورية الأصل، وولدت الفتاة في عام 1998، إذ تبلغ من العُمر حاليًا حوالي 22 عامًا، أي يفصلها عن عمر “العريان”، حوالي 35 عامًا، كما تحمل الفتاة الجنسية الأرمينية، حيث سافرت عائلتها السورية إلى أرمينيا بسبب ظروفهم وعاشت حياتها هناك في أرمينيا.

فيما درست نيكول في مجال التسويق في أرمينيا وقررت في النهاية العمل بمجال الأزياء كـ”موديل”، وكانت تعيش في دبي، لكن منذ عامين، جاءت إلى مصر لتحصل على مزيد من الشهرة،حتى بدأت تظهر مع المخرج طارق العريان.

من جانبه كشف محمد فهمي محامي الفنانة “أصالة”، أن طلاق الفنانة السورية من طارق العريان ، تم رسميًا في 15 ديسمبر 2020، وليس كما يعتقد الجميع أنه تم منذ حوالي عام.

وقال محامي “أصالة” في مداخلة هاتفية لبرنامج “ET بالعربي”، “الطلاق تم رسميًا في 15 ديسمبر لعام 2020، وسبب التأخير في الطلاق محامي أستاذ طارق العريان بسبب أنه كان معاه كل الأوراق الخاصة بأصالة، وكان في نوع من الإهمال من جانب طارق كان بيرد مرة علينا و10 لاء”.

وتابع: “أصالة هى اللي سعت للطلاق وللإجراءات إنها تتم بشكل كامل وقدرنا نقدم طلبات لوزارة العدل من موافقة ورغبة أصالة بالطلاق، وكان عندها حرص في تسريع الأمور على قدر المستطاع”.