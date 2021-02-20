بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. جمهور ميادة بسيليس يدعو لها بالشفاء العاجل

المستقلة/- منى شعلان/ ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر إصابة الفنانة السورية ميادة بسيليس بمرض السرطان، وأن وضعها الصحي مستقر وهي حالياً بداخل إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقاً لبيان نقابة الفنانين السوريين.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين ومحبي بسيليس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما تم دشن هاشتاغ باسم ميادة بسيليس، مع نبأ مرضها متمنين لها الشفاء العاجل ، ونشروا مقاطع فيديو لأبرز أغنياتها، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:” محلاك عم تضحك ولو قلبك زعلان ما هي أول مرة يعاندنا الزمان#ميادة_بسيليس الله يكون معك ويعافيكِ.

– الف سلامة عليكي يارب القادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب.

– الفنانة القديرة : #ميّادة_بسيليس لكِ محبتنا ونتمنى لكِ الشفاء العاجل..هزيمة مرض السرطان تحتاج لارادة صلبة ونحن على ثقة بأنك تملكين هذه الارادة.

– ‏ممكن المرض يتعبك بس مابيقدر على إيمانك وصبرك وقوتك الله يشفيكي وتضل هالضحكة مع صوتك وكلماتك دوا وترجعي أقوى #ميادة_بسيليس قلوبنا معك.

وكشف الصحفي السوري شارل عبد العزيز تفاصيل مرض ميادة بسيليس ، من خلال منشوراً له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكداً أنها كانت تعاني قبل عام ونصف من مرضها وكانت متعبة للغاية، قائلا: “اليوم حتى عرف الجمهور بحقيقة وضعها الصحي، ومن حقنا أن نعرف، ومن حقنا أن نصلّي لميادة التي صلّت لنا كثيراً، وأتمنى أن تعلم خطأها حين قالت (ما حدا بيسأل عني بسأل على حالي)، كلنا سألنا ونسأل عن ميادتنا، فأرجوك يا طيّوب أن تطيّب روحها من هذا المرض اللعين الذي أثبت أن مذاقه فاخر في الاختيار، لأنها لطالما طيّبت روحنا بأغنياتها”.

وتابع :”ميادة .. لا نخاف عليكِ، فأنتِ من غنت (يا جبل ما يهزك ريح)، وأنتِ من كنتِ تقولي لحبيب العمر سمير كويفاتي قبل الحفلات (سمير أنا قبل الحفلة بكون متل البلدوزر لا تخافوا)، فلن نخاف”.

يذكر أن النجمة السورية نعت والدها الراحل الاسبوع الماضي، من خلال صورة نشرتها معه عبر حسابها على موقع إنستغرام وكتبت له: “بابا برحيلك عن دنيتنا ما بقدر ودعك غير بصوتي وترانيمي، صليلي مع الابرار والقديسين”.

وعُرفت بسيليس عبر مجموعة من الأغنيات السورية كان أبرزها “كذبك حلو” ، وأحيت العديد من الحفلات في دول ومدن مختلفة حول العالم، مثل سان فرانسيسكو وإسبانيا ومصر وفي “أوبرا دمشق”، كما أنها أدت مقدمات مسلسلات تلفزيونية مثل “بنات العيلة” و”لست جارية”.

كما شكلت ميادة بسيليس مع زوجها كويفاتي ثنائياً فنياً برز أثره في عدد من الشارات الدرامية السورية البارزة كان آخرها شارة مسلسل “حارس القدس” في العام الماضي.

من كل قلبي زعلت وقت أسمعت خبر الفنانة #مياده_بسيليس أنها تعاني من مرض #سرطان بالشفاء العاجل يارب🙏 ❤🙏 https://t.co/sIN0ZhwioC — Sokina yusef (@Sokina_yusef1) February 19, 2021