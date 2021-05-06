بعد إثارته الجدل.. القضاء المغربي يرفض وقف عرض مسلسل “قهوة نص نص”

المستقلة/- منى شعلان/ أصدر القضاء المغربي، قرارا برفض دعوى وقف عرض المسلسل الكوميدي ”قهوة نص نص“ الذي يبث على قناة ”الأولى“، وأثار جدلا كبيرا الفترة الماضية.

وقررت المحكمة الابتدائية في الرباط، رفض الدعوى شكلا، وتحميل صاحب الشكوى مصاريف الدعوى التي رفعها المحامي محمد الكصي، عن طريق دفاعه عمر الداودي، بسبب ما اعتبره “مسا بمهنة المحاماة ووقارها، وانتقاصا من المكانة الاعتبارية للمحامي”.

وقبل أيام، تقدم محام مغربي بشكوى أمام القضاء، طالب فيها بوقف عرض هذا المسلسل الذي يعرض خلال وقت الإفطار، على اعتبار أنه ”يسيء“ لمهنة المحاماة.

وقال المحامي عمر الداودي في شكواه ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، إن هذا المسلسل ”يتضمن مجموعة من المشاهد تسيء لسمعة مهنة المحاماة“.

من جهتها، دافعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب، والمعروفة اختصارا بـ “الهاكا”، على أهمية صون حرية الإبداع الفني، وذلك بعد تلقيها لعدد من الشكاوى حول الأعمال التخييلية الدرامية، التي تعرض في شهر رمضان الجاري بالتلفزيون المغربي، واعتبرت أن التمثيل النقدي لمهنة معينة في عمل سمعي بصري “لا يشكل قذفا”، كما هو معروف قانونا، ولا يقصد منه الإساءة، بل هو مرتبط باختيارات فنية معينة لأصحاب العمل، الغرض منها نقد بعض الظواهر الاجتماعية، والتي تدخل في صلب مهمة ودور الإعلام والفن.

وسبق لـ “النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية” أن أصدرت بيانا نددت فيه بالتحريض ضد الإبداع وتقليص مجال حرية الإبداع في الدراما التلفزيونية بالمغرب، واعتبرت كل المبررات التي قدمتها كل تلك الجهات المشتكية واهية وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني.

يذكر أن “قهوة نص نص” هو مسلسل كوميدية اجتماعية من إخراج هشام الجباري، وتأليف الكاتب محمد بوفتاس، وتمثيل كل من محمد باسو، وساندية تاج الدين، وسعيد آيت باجا، وفتاح الغرباوي، وبديعة الصنهاجي، ومحمد الأثير.

تم تصوير مشاهد السلسلة في السنة الماضية، وتدور أحداثها في مقهى وسط العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، وترصد حياة العاملين بالمقهى والشخصيات التي ترتاده من طبقات ومهن مختلفة، وتقدم صورة مصغرة عن المجتمع المغربي، وتتطرق في قالب فكاهي لمجموعة من المواضيع مثل الزواج، والبطالة، والطلاق، وغيرها من المواضيع.