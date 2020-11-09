بعثة منتخب العراق تتجه إلى الإمارات

(المستقلة) – اتجهت بعثة منتخب العراق إلى دولة الإمارات، للدخول في معسكر تدريبي تحضيرا للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وستنطلق الطائرة الخاصة ببعثة “أسود الرافدين” من مطار بغداد الى دبي في تمام الساعة السابعة مساء.

وتخلف عن وفد المنتخب، كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومدرب اللياقة البدنية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وضرغام اسماعيل وريبين سولاقا بسبب الإصابة.

وسيلتحق بشار رسن وهمام طارق مباشرة إلى الإمارات في وقت لاحق اليوم، فيما من المقرر أن يصل علي عدنان صباح يوم غد الثلاثاء.

وسيخوض المنتخب العراقي مباراتين وديتين أمام الأردن في الـ12 من الشهر الجاري، وضد أوزبكستان في الـ17 من الشهر ذاته.