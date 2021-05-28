بطائرات عسكرية.. مصر ترسل مساعدات طبية لجيبوتى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتى .

من جانبه أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية وتقديمها كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة ، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة الجيبوتى والتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها الشعب الجيبوتى .

تأتى تلك المساعدات إنطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم فى مواجهة المحن والأزمات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الشقيقة والصديقة.