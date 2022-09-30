بشرى سارة لعشاق القهوة..

المستقلة/- توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يوميا يرتبط بعمر أطول، وانخفاض في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

ووجد باحثون من معهد بيكر لأبحاث القلب والسكري في أستراليا، بقيادة البروفيسور بيتر كيستلر، أن هذه النتائج تنطبق على أصناف القهوة المطحونة والفورية والمنزوعة من الكافيين.

ويستعرض الفيديو بعض فوائد القهوة:

-شرح عن القهوة المطحونة والفورية والمنزوعة الكافيين:

قال البروفيسور كيستلر، في بيان صحفي صادر عن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، إنه في هذه الدراسة الكبيرة ، ارتبطت القهوة المطحونة والفورية والمنزوعة الكافيين بانخفاض في حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة .

وأضاف كيستلر “تشير النتائج إلى أن تناول القهوة المطحونة السريعة التحضير والقهوة المنزوعة الكافيين بمعدل خفيف إلى معتدل يعدّ جزءا من أسلوب حياة صحي”.

لكن هنالك معلومات قليلة عن تأثير أنواع القهوة المختلفة على صحة القلب والبقاء على قيد الحياة، وقد فحصت هذه الدراسة الارتباطات بين أنواع القهوة وعدم انتظام ضربات القلب الناتج عن الحوادث وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة؛ باستخدام بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، الذي جمع معلومات من بالغين تراوحت أعمارهم بين 40 و 69 عاما التي تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية أمراض القلب التاجية وفشل القلب الاحتقاني والسكتة الدماغية.

-عدد أكواب القهوة المسموح شربها:

وفقا لدراسة أجريت , كان الحد الأكبر من خفض خطر الموت , شرب( كوبين إلى 3 أكواب) في اليوم، مقارنة بعدم شرب القهوة، وذلك حسب النسب التالية:

القهوة المنزوعة الكافيين: 14%

القهوة المطحونة: 27%

القهوة الفورية: 11%

-القهوة وأمراض القلب:

كان الحد الأكبر من خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال شرب كوبين إلى 3 أكواب في اليوم، مقارنة بعدم شرب القهوة، وذلك حسب النسب التالية:

القهوة المنزوعة الكافيين: 6%

القهوة المطحونة: 20%

القهوة الفورية: 9%

-القهوة وعدم انتظام ضربات القلب:

ارتبطت القهوة المطحونة والقهوة الفورية، وليس القهوة المنزوعة الكافيين، بانخفاض في عدم انتظام ضربات القلب، بما في ذلك الرجفان الأذيني، بالمقارنة مع غير شاربين القهوة.

حيث لاحظ أن أدنى المخاطر مع 4 إلى 5 أكواب في اليوم للقهوة المطحونة و2 إلى 3 أكواب في اليوم للقهوة السريعة التحضير، انخفاض المخاطر بنسبة 17% و12% على التوالي.

-القهوة تحتوي على أكثر من 100 مكون نشط بيولوجيا:

قال البروفيسور كيستلر إن “الكافيين هو المكون الأكثر شهرة في القهوة، لكنها تحتوي على أكثر من 100 مكون نشط بيولوجيا. ومن المحتمل أن المركبات غير المحتوية على الكافيين مسؤولة عن العلاقات الإيجابية التي لوحظت بين شرب القهوة وأمراض القلب والأوعية الدموية والبقاء على قيد الحياة”.

وأيضا “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن شرب كميات متواضعة من القهوة من جميع الأنواع ينبغي تشجيعه، ولكن يمكن الاستمتاع بشرب القهوة عموما باعتباره سلوكا صحيا للقلب”.