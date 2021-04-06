بشار رسن ينقذ فريقه من الخسارة في الدوري القطري
المستقلة/- أنقذ بشار رسن لاعب نادي قطر فريقه من الخسارة أمام الأهلي في الدوري القطري.
وسجل رسن هدف قطر في الدقيقة 74 من مباراة الأهلي، بعدما كان الأخير متقدما 1-0، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.
التعادل رفع رصيد قطر إلى 32 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن المركز الثالث الذي يتأهل صاحبه إلى دوري أبطال آسيا.
هدف | #نادي_قطر تعادل 1-1 #الأهلي عن طريق #بشار_رسن في الدقيقة 74 .. #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/SnWoGYQHI8
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 6, 2021
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