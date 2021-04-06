بشار رسن ينقذ فريقه من الخسارة في الدوري القطري

المستقلة/- أنقذ بشار رسن لاعب نادي قطر فريقه من الخسارة أمام الأهلي في الدوري القطري.

وسجل رسن هدف قطر في الدقيقة 74 من مباراة الأهلي، بعدما كان الأخير متقدما 1-0، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

التعادل رفع رصيد قطر إلى 32 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن المركز الثالث الذي يتأهل صاحبه إلى دوري أبطال آسيا.

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