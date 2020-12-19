بشار رسن يكشف وجهته المقبلة بعد الرحيل عن بيرسبوليس

بشار رسن يكشف وجهته المقبلة بعد الرحيل عن بيرسبوليس

(المستقلة) أكد النجم العراقي بشار رسن، رحيله عن صفوف نادي بيرسبوليس الإيراني، كما كشف عن انتقاله إلى الدوري القطري.

وشارك رسن في خسارة بيرسبوليس 1-2 أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال رسن بعد اللقاء: “بيرسبوليس أراد أن يسعد جماهيره بتحقيق لقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، لكن الطرف الآخر كان منظما ونجح في الفوز المباراة”.

ورد رسن ردا مقتضبا بخصوص مستقبله، وقال إنه سيبقى في الدوحة، ما يعني أن مشواره مع بيرسبوليس قد انتهى.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن بشار رسن سينضم إلى صفوف نادي قطر القطري، بعقد يمتد لموسمين ونصف.

ومن المنتظر أن يتم توقيع العقود والإعلان الرسمي خلال ساعات.