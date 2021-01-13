بشار رسن يكشف سر رفضه عروضا أوروبية

(المستقلة) كشف بشار رسن، نجم منتخب العراق وفريق قطر، عن رفضه عدة عروض من أندية أوروبية قبل انضمامه إلى ناديه الحالي.

وانضم رسن إلى قطر خلال الميركاتو الشتوي للموسم الحالي، قادما من صفوف بيرسيبوليس الإيراني.

وقال رسن في تصريحات لقناة “الكاس” القطرية: “في أخر سنتين، تلقيت عروضا للاحتراف من البرتغال وسويسرا وبلجيكا”.

وأضاف: “رفضت جميع العروض كونها لم تكن ملبية للطموح وغير لائقة بي كلاعب للمنتخب الوطني، الآن أخوض تحديا جديدا مع نادي قطر ومن خلاله بأمكاني الانتقال إلى أوروبا”.

وأتم: “عروض الريان والدحيل لم تكن جادة، عرض قطر كان حقيقيا وأكثر جدية”.