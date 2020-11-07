بشار رسن يدخل نادي المئة مع بيرسيبوليس

(المستقلة) وصل العراقي بشار رسن، إلى المباراة رقم 100 بقميص فريق بيرسيبوليس الإيراني، بعد مواجهة سايبا في الجولة الأولى من الدوري المحلي، التي انتهت بالتعادل السلبي، أمس الجمعة.

رسن يقضي حاليا موسمه الرابع مع بيرسيبوليس، وخاض مع الفريق 64 مباراة في الدوري الإيراني، و29 مباراة في دوري أبطال آسيا، و7 مباريات في كأس إيران.

وكان بشار رسن صاحب الـ23 عاما قد انضم إلى بيرسيبوليس في 2017 قادما من القوة الجوية العراقي، ويمتد عقده مع النادي الإيراني حتى نهاية الموسم الحالي.

وخلال مواسمه الأربعة مع بيرسيبوليس سجل صانع اللعب العراقي 3 أهداف وصنع 6 في الدوري الإيراني.