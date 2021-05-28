بشار الأسد يوجه رسالة للشعب السورى بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال الرئيس السوري بشار الأسد عقب الإعلان عن فوزه في انتخابات الرئاسة “فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سوريا كما يجب أن تكون”.

وعبر قناة “الأمل بالعمل” على تليجرام، وجه الأسد الشكر لجميع السوريين “على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني”.

وقال الأسد بحسب وسائل إعلام سورية : “الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار الذين لولاهم لما بقيت سوريا.. الشفاء لجرحانا.. وكل التحية لرجال جيشنا العربي السوري البطل.. ولأجل تضحياتهم جميعا.. لأجل مستقبل أطفال سوريا وشبابها.. فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سوريا كما يجب أن تكون”.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ أعلن فوز الأسد بولاية رابعة وبنسبة بلغت 95.1%.