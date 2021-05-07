بسبب مخدر.. مصري يذبح زوجته وأبناءه الخمسة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أقدم زوج مصري، اليوم الجمعة، على ذبح زوجته وأبنائه الخمسة، ثم حاول الانتحار داخل فرن للخبز، وذلك بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة.

وكشف الأمن المصري تفاصيل الواقعة، حيث أكدت التحريات الأمنية أن الزوج يدعى ”عماد“، من قرية معجون التابعة لمركز إطسا، صاحب فرن، قام بذبح زوجته وأبنائه فجر اليوم؛ لخلافات أسرية بينهم، تحت تأثير الإستروكس.

وأضافت التحريات أنه بعد ذبحه لأبنائه وزوجته فر مُسرعًا إلى فرن العيش، وحاول إشعال النيران بالفرن محاولا الانتحار داخله، إلا أن الأهالي قاموا بإنقاذه من الانتحار، وتسليمه للأمن، لتتولى الأجهزة الأمنية مسؤوليته، والتحقيق معه في ذلك.

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