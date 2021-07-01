بسبب لقاح كورونا.. مي العيدان تعتذر عن تقديم حلقة من برنامجها

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عدم تقديم الحلقة الاسبوعية من برنامجها الشهير ”كشف حساب“ لشعورها بتعب شديد بعد تلقيها الجرعة الثانية.

وقالت مي العيدان، في منشور لها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” إن صحتها تأثرت بسبب تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها حال استمرت في التعب ستلجأ إلى المستشفى.

وأضافت الإعلامية الكويتية أنها اضطرت لإلغاء حلقتها مع الفنان الكويتي، سعيد الملا، حيث كتبت:“للأسف راح أضطر لتأجيل حلقتي مع الفنان سعيد الملا إلى الأسبوع المقبل بسبب حالتي الصحية“.

وتابعت مي العيدان: “جدًا تعبانة بعد ما تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح البارحة.. والاستفراغ عندي ما وقف للأسف، ولا أعرف إذا كان هذا شيئًا طبيعيًا أم أنا لدي شيء“.

وأشارت: “عمومًا خلال الساعات المقبلة إذا استمر هذا التعب أكثر من هذا راح أضطر أروح إلى المستشفى، والله يعين وسامحوني.

يذكر أن هيئة الصحية العالمية قالت إن هناك بعض الأجسام تتأثر بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، مشيرين إلى أن هذا أمر طبيعي ويدل على أن اللقاح فعال.

وأكدت أن الآثار الجانبية الشائعة للقاحات مثل الألم في موقع الحقن، يعد علامة على أن الجهاز المناعي يقوم ببناء استجابة، إضافة إلى التورم في موقع الحقن والصداع والتعب والحمى والقشعريرة وآلام العضلات، مضيفة:”

أن هناك آثار جانبية نادرة، مثل الغثيان والقيء وتورم الغدد الليمفاوية والإبط”.