بسبب كمبش نشوب خلاف شديد بين الحلبوسي و الكربولي

بسبب كمبش نشوب خلاف شديد بين الحلبوسي و الكربولي

المستقلة // … كشف مصدر مطلع عن نشوب خلاف شديد بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب عن تحالف القوى محمد الكربولي بسبب رئاسة الوقف السني، مشيرا إلى أن الخلاف جاء بعد اتفاق يقضي بالابقاء على رئيس الوقف سعد كمبش.

وقال المصدر في تصريح للـ(المستقلة)… اليوم الخميس إن ” الأيام القليلة شهدت نشوب خلافات شديدة بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب محمد الكربولي الذي يشغل منصب نائب رئيس تحالف القوى الذي يرأسه الحلبوسي بسبب الوقف السني”.

وأضف أن “اتفاقا حصل بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحلبوسي يقضي بالابقاء على رئيس الوقف السني سعد كمبش لحين الانتخابات” .

وأوضح المصدر أن “اليومين الماضيين شهدا عقد اجتماع موسع حضرته قيادات سنية بارزة بضمنهم رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري والقيادي بجبهة الإنقاذ سلمان الجميلي بحضور كمبش “، مشيرا إلى أن ” المجتمعين اتفقوا على الإبقاء على كمبش في منصبه”.