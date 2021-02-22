بسبب قلة الطلب..تسلا توقف بيع السيارة الارخص ”Model Y“ الكهربائية

المستقلة /- توقفت شركة صناعة السيارات الكهربائية ”تسلا“ عن تلقي طلبات شراء الإصدار الأرخص من سيارة ”Model Y“ الكهربائية الرياضية وقامت بحذف السيارة من دليل التصفح الإلكتروني التابع لها، وذلك بعد شهر واحد فقط من إطلاقها.

واختفى طراز ”موديل واي ستاندارد رينج“ أيضا من دليل تسلا في كندا، إذ من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ألغت الإصدار الأساس أو أوقفت الطلبات الخاصة به مؤقتا، وسيكون قرار وقف تلقي طلبات الشراء غريبا للغاية إذا كان دائما.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت تسلا سعر سيارة Model Y الأساس إلى 39990 دولارا، كما قامت -أيضا- بخفض سعر سيارة Model3، في محاولة واضحة لزيادة المبيعات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء يوم الأحد عن موقع الشركة، وكان تغيير السعر جزءا من تحديث أسعار أوسع في تشكيلة الطراز 3 والطراز Y.