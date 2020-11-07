بسبب تراجع الليرة التركية اردوغان يقيل حاكم المصرف المركزي

المستقلة/- أقيل حاكم المصرف المركزي التركي مراد أويصال من منصبه وعين وزير المالية السابق ناجي إقبال خلفا له، بحسب مرسوم رئاسي نشر السبت فيما تسجل الليرة التركية مستويات متدنية قياسية.

وأويصال تولى منصبه في تموز/يوليو 2019 خلفا لسلفه الذي أقيل أيضا بمرسوم رئاسي.

وتراجعت الليرة إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.

وبلغ سعر صرف 8,52 الليرة التركية مقابل الدولار .

وخسرت العملة التركية قرابة 30 ٪ من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.