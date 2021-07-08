بسبب النقاب … فنان يتخلى عن والدته

المستقلة /- يراه البعض أنه حصل على الشهرة عن طريق الصدفة بعد أغنيته المشهورة ” بنت الجيران ” الا ان الحياة اتعبته قبل ان يصل للشهرة.

المطرب المصري عمر كمال فجع بوفاة والده خلال تأديته عمله وهو في مرحلة دراسته المتوسطة قبل 16 عاما .

اضطر بعدها لترك دراسته والعمل في العديد من المهن كعامل النظافة وفي محطة بنزين وغيرها من الاعمال الشاقة.

حلم عمر كان كبيرا الى ان يصبح فنانف معروفا لكن والدته عارضت بشدة لأنها امرأة ملتزمة دينيا وترتدي ” النقاب ” وتعتبر الغناء حراما ، حتى انه كان يبيع الاسجلة المسجلة عليها القرأن الكريم قبل الشهرة.

ومن أجل حلمه بأن يصبح فنانا معروفا كان يعمل بتجهيز المسارح ويقضي 6 ساعات لتركيب المعدات الا ان والدته رفضت تقبل ذلك وانقطع التواصل بينها وبينه لسنوات طويلة بسبب التزامها الديني.

الفنان عمر كمال صرح مؤخرا عن عمل ندم بعده ، عندما عمل مع الراقصة ديانا حيث تعرضت والدته للاساءة بسببه

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