برشلونة يهزم بيتيس بخماسية بحضور ميسي “البديل”

(المستقلة) حقق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه ريال بيتيس، بخماسية مقابل هدفين، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

بهذا الفوز استعاد برشلونة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بعد تعثره في 4 مباريات متتالية، حيث تعادل 3 مرات وخسر الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

ورفع البارسا رصيده إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بشكل مؤقت لحين استكمال باقي مباريات الجولة.

في المقابل يحتل ريال بيتيس المركز السابع، برصيد 12 نقطة من 9 مباريات.

ميسي البديل

وأثار رونالد كومان، مدرب برشلونة، الجدل بعدما أبعد القائد ليونيل ميسي عن التشكيلة الأساسية ضد بيتيس، قبل أن يدخل النجم الأرجنتيني بديلا مع بداية الشوط الثاني.

وأكدت تقارير صحفية أن ميسي (33 عاما) يعاني من مشكلة في الكاحل، لذا فضّل كومان عدم الدفع به، فيما شددت تقارير أخرى أن عدم بدء ليو كان قرارا فنيا من المدرب الهولندي لا يتعلق بجاهزية اللاعب.

وتمكن ميسي من إحراج كومان، بعدما سجل هدفين في خماسية برشلونة، حيث أحرز الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، والرابع في الدقيقة 82.

وكان عثمان ديمبلي قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 22، فيما أضاف أنطوان جريزمان هدفا ثانيا في الدقيقة 49، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 33، بينما اختتم بيدري الخماسية في الدقيقة 90.

في المقابل جاء هدفا بيتيس عن طريق أنطونيو سانابريا في الدقيقة 45، ولورين مورون في الدقيقة 73.