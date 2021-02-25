برشلونة ينافس باريس سان جيرمان على نجم أرسنال

المستقلة/- أكدت تقارير صحفية وجود اهتمام من جانب برشلونة وباريس سان جيرمان، بالتعاقد مع الإسباني هيكتور بيليرين، ظهير أرسنال.

ويعاني باريس سان جيرمان من أزمة حقيقية في مركز الظهير الأيمن، رغم وجود الإيطالي أليساندرو فلورينزي، المعار من روما، لكنه لم يقنع مسؤولي النادي الباريسي.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع بيليرين في الصيف المقبل، كما وضع خيارا بديلا حال فشل الصفقة، وهو البرازيلي إيمرسون، المعار من برشلونة إلى ريال بيتيس.

وأضاف التقرير، أن سان جيرمان ليس الوحيد المهتم بضم بيليرين، وإنما هناك رغبة أيضا من جانب برشلونة، حيث يرى رونالد كومان، المدير الفني، أن الظهير الإسباني بديل جيد لظهيره الأساسي سيرجينو دست، في ظل حاجته للاعتماد على سيرجي روبرتو في وسط الملعب.

ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان لم يقرر حتى الآن التعاقد مع بيليرين، والذي ستتراوح قيمة التعاقد معه ما بين 29 إلى 41 مليون يورو، وهو رقم كبير للغاية في التوقيت الحالي، في ظل الأزمة الاقتصادية الضخمة.

أما بالنسبة لإيمرسون، فقد أكد التقرير، أن الأمر لم يتجاوز محادثة هاتفية مع برشلونة للسؤال عن موقفه.