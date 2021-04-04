برشلونة يمدد عقد لاعبه حتى 2023

المستقلة/- استقر نادي برشلونة على تأمين مستقبل لاعب الفريق الرديف، أوسكار مينجويزا، بتجديد عقده لمدة إضافية بعد تألقه مؤخرا رفقة الفريق الأول تحت قيادة رونالد كومان مدرب البلوجرانا.

ويمتلك مينجويزا عقدا مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2021، مع وجود بند بأحقية التمديد لمدة موسمين إضافيين، وهذا ما فعله البلوجرانا اليوم الأحد.

ومن جانبها، أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة أتفق مع مينجويزا على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه رفقة الفريق الأول مؤخرا.

ومن المقرر، ان يرتبط مينجويزا بنادي برشلونة حتى صيف 2023 بدلا من صيف 2021، بعد الإتفاق على التمديد لمدة موسمين إضافيين.

وأوضحت “موندو” أن الإعلان الرسمي عن تمديد عقد مينجويزا سيتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.
أوسكار مينجويزا، خاص رفقة البلوجرانا هذا الموسم 30 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تثبيت أقدامه مع الفريق الأول في التشكيل الأساسي.

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