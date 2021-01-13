برشلونة يقصي ريال سوسييداد ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

(المستقلة) خطف برشلونة بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد تفوقه على ريال سوسييداد في نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث سجل لبرشلونة فرينكي دي يونج في الدقيقة 39، ولريال سوسيداد ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وانتصر البارسا بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح، بعد تألق ملحوظ من حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وبهذا ينتظر برشلونة، الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو، في الدور النهائي.