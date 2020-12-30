برشلونة يعلن خضوع نجمه لعملية جراحية

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(المستقلة) أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، خضوع لاعبه فيليبي كوتينيو لجراحة بالركبة في الفترة المقبلة.

وتعرض كوتينيو لإصابة قوية في الركبة، خلال التعادل 1-1 مع إيبار في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء.

وقال برشلونة في بيان رسمي: “أظهرت الفحوص التي خضع لها كوتينيو أنه أصيب في الغضروف المفصلي بالركبة اليسرى”.

وأضاف: “سيتطلب العلاج الخضوع لجراحة خلال الأيام المقبلة” ولم يوضح البارسا في بيانه الفترة التي سيحتاجها لاعب البرازيل للعودة للملاعب.

وشارك كوتينيو صاحب الـ28 عاما في 14 مباراة بقميص برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

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