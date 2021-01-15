برشلونة يعلن أسماء المرشحين لرئاسته

(المستقلة) أعلن نادي برشلونة، الموقف النهائي للمرشحين على مقعد الرئاسة، عقب مراجعة بطاقات الاقتراع التي تقدموا بها.

وقال برشلونة في بيان رسمي “اجتمع المجلس الانتخابي، في قاعة 1899 بملعب كامب نو، لإعلان المرشحين النهائيين على الرئاسة في الانتخابات التي ستُعقد يوم الأحد 24 يناير/كانون ثان”.

وأضاف: “بمجرد اكتمال عملية التحقق من صحة التوقيعات المقدمة، يعلن المجلس الانتخابي أن المرشحين الرسميين هم خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا”.

وأتم: “خلال فترة مراجعة بطاقات الترشح، أعلن إميلي روسود قراره بالانسحاب من العملية الانتخابية أمام المجلس”.

وعقب إعلان المرشحين، تبدأ الحملة الانتخابية اليوم الجمعة 15 يناير/كانون ثان، والتي ستتوج بالتصويت يوم 24 من نفس الشهر.