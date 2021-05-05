برشلونة يعرض مدافعه على ليفربول

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن عرض فريق برشلونة للفرنسى صامويل أومتيتى على ليفربول الإنجليزى من أجل التعاقد معه فى الصيف المقبل.

وحسب ما نشر موقع “سنترال أنفيلد”، المقرب من نادى ليفربول، فإن صامويل أومتيتى عُرض على الريدز من قبل الفريق الكتالونى مقابل 6 ملايين إسترلينى.

ويعرض مسئولو برشلونة صامويل أومتيتى للبيع، على الرغم من امتداد عقده حتى يونيو/حزيران 2023.

وأكمل الموقع أن إدارة ليفربول رفضت العرض المقدم من جانب برشلونة، وتواصل الزحف نحو الشاب إبراهيما كوناتى مدافع لايبزيج الألمانى.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كوناتى واحد من خمسة لاعبين فى قلب دفاع يتطلع الريدز للتوقيع معهم، مع تقارير مختلفة تزعم أن الصفقة على وشك الانتهاء.

 

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