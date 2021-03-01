برشلونة يضع عينه على لاعب إنتر ميلان

المستقلة/- يطمح نادي برشلونة لترميم دفاعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بصفقة مفاجئة من الدوري الإيطالي.

وبحسب ما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن رونالد كومان مدرب برشلونة مهتم بضم قلب دفاع إنتر ميلان أليساندرو باستوني في الصيف المقبل، بسبب تذبذب أداء كليمونت لونجليه وصامويل أومتيتي، وتقدم جيرارد بيكيه في العمر.

وصل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى قلعة “سان سيرو” في عام 2017، وخاض 3 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا، وحجز مكانا أساسيا في تشكيلة إنتر ميلان تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي هذا الموسم.

وبعد شرائه بمبلغ يقارب 30 مليون يورو من أتالانتا، أصبح اللاعب الإيطالي أحد أفضل المدافعين في الكالتشيو الآن، وسيكون إنتر ميلان منفتحا لمفاوضات بيعه، لكن بضعف سعره شرائه.

وبالتالي، يبقى أن نرى ما إذا كان برشلونة سيكون جاهزًا لاستثمار حوالي 60 مليون يورو لحسم عملية التعاقد مع باستوني في الصيف المقبل.

يذكر أن باستوني لعب 29 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

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