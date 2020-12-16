برشلونة يصعق ريال سوسيداد في الليجا

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(المستقلة) تغلب برشلونة على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، في مباراة مقدمة من الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وسجل لبرشلونة جوردي ألبا في الدقيقة 31، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 43، بينما أحرز ويليان خوسيه هدف ريال سوسيداد الوحيد في الدقيقة 27.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 26 نقطة في الوصافة.

ولعب برشلونة وسوسيداد مباراة الجولة الـ19 مبكرا، بسبب انشغالهما بالمشاركة في كأس السوبر، خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، قبل أيام من موعد انطلاق تلك الجولة.

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