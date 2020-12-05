برشلونة يسقط بثنائية أمام قادش في الدوري الإسباني

(المستقلة) خسر فريق برشلونة أمام مضيفه قادش بثنائية مقابل هدف، مساء السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

افتتح ألفارو خيمينيز لاعب قادش التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-0.

وسجل بيدرو ألكالا لاعب قادش هدفا في مرماه ليمنح برشلونة التعادل، قبل أن ينتزع الفريق الأندلسي الفوز بهدف المخضرم ألفارو نيجريدو في الدقيقة 63.

بهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند 14 نقطة من 10 مباريات في المركز السابع بجدول الترتيب، متأخرا بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

في المقابل يحتل قادش، الصاعد حديثا هذا الموسم، المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.