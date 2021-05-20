برشلونة يستقر على أول الراحلين

المستقلة/- أكدت تقارير صحفية أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بدأ في اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالموسم المقبل، وتحديد أول الراحلين عن صفوف “الكامب نو” خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه، وأن الوقت قد حان للدخول في “عملية التجديد”.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن سيرجي روبيرتو هو أول الراحلين عن الفريق في الصيف المقبل وذلك بعد تراجع مستوى اللاعب.

وأضافت الصحيفة: “يعد روبيرتو أحد (الأبقار المقدسة) داخل الفريق، ويعتقد النادي أن الفترة التي قضاها في برشلونة قد انتهت، ولم يبق سوى عام واحد على نهاية عقده”.

ويبحث النادي عن الاستفادة المادية من اللاعب إذ سيكون لاعبا حرا اعتبارا من الصيف المقبل، وسيكون متاحا للتوقيع مع الفرق الأخرى في يناير/كانون الثاني عام 2022.

وتأثر مستوى أداء روبيرتو بسبب الإصابات، حيث خاض 1198 دقيقة فقط هذا الموسم في جميع المسابقات، بعد أن لعب 3 آلاف دقيقة في المواسم الأربعة الماضية، ولم يقدم القائد الرابع لبرشلونة أرقاما أسوأ من هذا الموسم، منذ أن تم تصعيده في 2014-2015.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار الاردن

قطر تشكر الأردن لهذا السبب

اخبار مصر

حسن الرداد يفجر مفاجأة عن وفاة سمير غانم

اخبار العراق

العراق مستعد لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

اخبار فلسطين

موافقة حماس على وقف إطلاق النار

رياضية

اتهام 7 أشخاص بقتل مارادونا عمدا

رياضية

الأرجنتين تنفرد بتنظيم كوبا أمريكا 2021

رياضية

ريال مدريد يتخلى عن “الجولة المربحة”

رياضية

ريال مدريد يتخلى عن “الجولة المربحة”

اخبار العراق

دائرة المهجرين في ميسان تدعو الفئات المشمولة لاستلام الشقق السكنية

اخبار مصر

مصر ترسل وفدين أمنيين إلى غزة وتل أبيب لمتابعة وقف إطلاق النار

اخبار العراق

ضبط 100 شريحة اتصال غير اصولية في سوق الشيوخ

رياضية

كاتانيتش يستدعي 6 لاعبين لمنتخب العراق

اخر الاخبار

أذربيجان ترمم المساجد المدمرة في “قراباغ”

اخر الاخبار

معالم الإخفاق في ستراتيجية إحتواء الصراع الإيراني السعودي الأمريكي التركي

اخر الاخبار

إسرائيل توافق على هدنة في غزة

اخبار مصر

الصحة المصرية: تخصيص نصف مليون دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لـ فلسطين

اخبار مصر

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لبحث التهدئة في الأراضي الفلسطينية