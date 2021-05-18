برشلونة يستعد للإطاحة بـ4 نجوم

المستقلة/- بات برشلونة مستعدا للتضحية بأربعة لاعبين بارزين في صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الرباعي سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان خرجوا من قائمة اللاعبين “المحصنين” في برشلونة.

وأشارت إلى أن بعض المقربين من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أبلغوه أن الجماهير ستنقلب عليه، إذا لم يجد حلا مع اللاعبين الكبار الذين لا يقدمون الأداء المنتظر في الملعب.

وأوضحت مصادر قريبة من لابورتا أن ليونيل ميسي ليس ضمن هذه القائمة، والرئيس سيجدد له بأي ثمن، لأنه مهم على المستوى الرياضي والتسويقي.

وقالت الصحيفة إن لابورتا سيجلس مع الرباعي لتحليل وضعه وما يحصل عليه من أموال، وسيطلب من اللاعبين خفض رواتبهم أو إيجاد حل لتسهيل رحيلهم عن النادي الكتالوني.

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