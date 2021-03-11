برشلونة يجهز 3 صفقات مجانية برعاية لابورتا

المستقلة/- يعمل رئيس نادي برشلونة الجديد، خوان لابورتا، على إنجاز 3 صفقات من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن الصفقة الأولى هي مدافع بايرن ميونخ الألماني، دافيد ألابا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي 2020/21، وأعلن عدم تجديده للعملاق البافاري.

وزعمت الصحيفة الإسبانية أن وكيل أعمال النجم النمساوي، بيني زاهافي والذي لديه علاقة قوية مع لابورتا، اتصل برئيس برشلونة الجديد أثناء فترة ترشحه، للتأكيد على أن موكله (ألابا) لم يوقع مع أي ناد بعد، كما زعمت الصحافة حينها بتوقيعه للغريم، ريال مدريد.

كما ادعى زاهافي أن ألابا (28 عاما) مهتم بارتداء قميص برشلونة إلى حد التوصل إلى اتفاق شفهي بين الطرفين، والآن يتم التفاوض حول الراتب، والعائق الوحيد فقط هي الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني حاليا.

حيث يتعين على لابورتا الآن، أن يجد صيغة لإرضاء ألابا بطريقة تتوافق مع اقتصاد النادي المتعثر، خصوصا في ظل إيمان الإدارة الجديدة بإن النجم النمساوي، يعد صفقة مهمة لقدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز وبجودة كبيرة.

أما الصفقة الثانية فهي مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرخيو أجويرو، والذي أعلن وكيله أعماله في وقت سابق، أن النجم الأرجنتيني مستعد لارتداء قميص برشلونة، حتى وإن اضطر إلى تقليص راتبه.

وسينضم أجويرو (32 عاما) في صفقة مجانية أيضا مثل ألابا، لانتهاء عقده مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21.

وسيكون التوقيع مع أجويرو خيارا جيدا لإدارة برشلونة لما سيجلبه معه من جودة في خط هجوم الفريق، بالإضافة لإمكانية استخدامه لإقناع قائد الفريق وأسطورة النادي، ليونيل ميسي بالبقاء، لا سيما وأن علاقة الصداقة بين الثنائي قوية جيدا.

بينما مدافع مانشستر سيتي، إيريك جارسيا (20 عاما) بنسبة كبيرة سيصبح أولى صفقات لابورتا في الميركاتو الصيفي المقبل، إذ أن الاتفاق بين الشاب الإسباني والنادي الكتالوني تم منذ يناير الماضي، ويتبقى فقط تنفيذه في الصيف القادم، على أن تكون الصفقة مجانية هي الأخرى أيضا، لانتهاء عقد اللاعب مع السيتيزنز، بعد نهاية الموسم الجاري.

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