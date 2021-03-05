برشلونة أمام أزمة دفاعية قبل لقاء أوساسونا

المستقلة/- خاض برشلونة اليوم الجمعة، مرانه الأخير ضمن التحضيرات لمواجهة أوساسونا السبت، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وسيكون رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة في أزمة حقيقية، لا سيما أن كل المؤشرات تذهب إلى فقدان خدمات مدافع الفريق رونالد أراوخو في مباراة الغد، بعدما غاب اللاعب عن مران الفريق اليوم، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

ويعاني أراوخو من إصابة في الكاحل، حرمته من المشاركة في إياب نصف نهائي الكأس ضد إشبيلية.

ويفاقم أزمة كومان عدم قدرته أيضا على الاعتماد على جيرارد بيكيه غدا، بعدما تعرض الأخير لالتواء في الرباط الجانبي للركبة أمام إشبيلية، لينضم إلى المصابين أنسو فاتي وسيرجي روبيرتو وكوتينيو.

وفي سياق منفصل، كان الخبر السار هو وجود ميرالم بيانيتش الذي تدرب بشكل طبيعي، بعدما عانى من انزعاج في الكاحل الأيمن، ويهدف للتواجد في قائمة الفريق لمباراة أوساسونا.

وشهد المران وجود الشابين إليكس موريبا وكونراد دي لا فوينتي لتعويض الغيابات.