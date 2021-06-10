براءة 5 مصريين من قضايا اختلاس كيدية بالسعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/بعد ما يقرب من 4 سنوات، أسدل الستار وحكم بالبراءة علي 5 مصريين في قضايا اختلاس ثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم بحكم محكمة الاستئناف بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقرير بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية العامة المصري بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي ، إلي أنه فى إطار تعليمات وزير القوي العاملة بضرورة متابعة مستحقات وأحوال العمالة المصرية بالمملكة وتقديم الدعم لهم فى جميع مراحل التقاضي، تقدم للمكتب كل من محمد إبراهيم عبدالفتاح مندور، وإبراهيم إسلام إبراهيم أحمد مغربى، ومحمد إبراهيم عبدالسلام راضي من أبناء قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة- الدقهلية وذلك لإلغاء بلاغ الهروب وإلغاء منع السفر واستكمال إجراءات العودة لمصر، وذلك بعد تأييد الحكم لصالحهم بالبراءة من محكمة الاستئناف بالرياض.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي : إنه يجري حاليا التنسيق لرفع قضية تعويض لهم، حيث أنهم قضوا من عمرهم ما يقارب الأربع سنوات فى قضايا اختلاس، ولكن الحمد لله ظهرت براءتهم وثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم، حيث قضت محكمة استئناف الرياض مؤخرا بتأييد الحكم ببراءة كل من: محمد إبراهيم عبدالفتاح مندور، وإبراهيم إسلام إبراهيم أحمد مغربى، ومحمد إبراهيم عبدالسلام راضي، ومحمد مختار عبدالسلام أحمد، وأحمد عبدالسميع بركة من كل التهم المنسوبة لهم بعد أن وجه لهم صاحب العمل المدعو “ن . ع . ا”، الذي يملك إحدى المؤسسات بالرياض تهمة الاختلاس دون أي دليل مادي يدينهم، بعدما قاموا بتقديم شكوى ضده لمكتب العمل بالرياض نظراً لمرور أربعة أشهر متواصلة دون صرف رواتبهم، واستمرت القضية من 7 فبراير 2017 إلى أن قامت المحكمة بتبرأتهم .

وقاموا المواطنون الخمس بتقديم الشكر لوزير القوي العاملة علي رعايته المستمرة لأبنائه العاملين المصريين بالخارج، كما قدموا الشكر للقنصل العام على المتابعة المستمرة منذ بداية القضية من خلال المستشار القانوني .