برئاسة قطر.. جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية الإثنين المقبل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بأنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الاثنين 10 مايو الجاري.

وتأتي هذه الجلسة بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة علي المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمخططات الاسرائيلية للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

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