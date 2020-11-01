بداية موسم الامطار في العراق مع حالات عدم الاستقرار الجوي

المستقلة / -تشير التنبؤات الجوية، اليوم الاحد، إلى اقتراب مواعيد حالات عدم الاستقرار الجوي، وموجات الأمطار.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في إيضاح إن “أول أيام شهر تشرين الثاني شهر تقلبات الطقس وبداية “موسم الامطار في العراق“، والبلاد على موعد مع أول حالات عدم الاستقرار الجوي خلال هذا الموسم”، مبينا أن “المنخفض الجوي يبدأ تأثيرة من اليوم على غرب البلاد (المنطقة الغربية تحديداً) بزخات أمطار رعدية لتزداد يوم الإثنين وتشمل مناطق الشمال، فيما يزداد تأثير المنخفض نهاية الأسبوع الحالي ليشمل حسب التوقعات مناطق واسعة من البلاد”.

وأضاف، أن “خرائط الطقس حسب آخر التحديثات، تشير إلى أن الحصة الأكبر من الأمطار ستكون من صالح مناطق الشمال والمنطقة الغربية وربما أجزاء من شمال المنطقة الوسطى، موضحا أنه “في حال تقدم المنخفض الجوي باتجاه البلاد تستمر فرص الأمطار الرعدية وحالة عدم الاستقرار الجوي حتى بداية الأسبوع القادم خصوصاً من الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة ليشمل مناطق وسط البلاد والفرات الأوسط، وربما تشمل فرص الأمطار مناطق الجنوب نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل، لكنها تبقى مجرد مؤشرات وحسب حركة المرتفع الجوي الشبه مداري”.

وبين الأسدي، أن “الحالة القادمة تحتاج متابعة مستمرة لمعرفة آخر التطورات كون أي تغيير في المنظومة الجوية تخرج مناطق وتدخل أخرى ضمن نطاق الأمطار”.

وعن طبيعة الرياح خلال الأيام المقبلة، بين الأسدي، أنها “ستستمر طوال الأسبوع الحالي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة لتنشط على فترات، والحذر من نشاط الرياح المفاجئ أثناء تواجد السحب الرعدية بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية والتي تعمل على تشكل موجات غبار”.

واشار الأسدي إلى أن “درجات الحرارة سوف لن تشهد تغييراً طوال الأسبوع الحالي، لكن مع نهاية الأسبوع الحالي من المتوقع أن تشهد بعض مناطق البلاد انخفاضا ملحوظا في الحرارة خصوصاً مناطق الشمال والمنطقة الغربية ومناطق وسط البلاد، ويشمل الانخفاض مناطق الجنوب بداية الأسبوع المقبل”.