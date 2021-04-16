بداية محبطة للثلاثي السعودي في آسيا رغم استضافة المباريات

المستقلة/- انتهت مساء الخميس الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وفشلت الأندية السعودية بالظهور بالمستوى المأمول خلال الجولة الافتتاحية.

وعلى الرغم من استضافة الفرق السعودية لمباريات مجموعتها، إلا أن فرقها ظهرت بمستوى باهت على خلاف المتوقع، ولم يستطع أي ناد من الثلاثي الهلال، النصر، الأهلي من تحقيق الفوز، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 15عام، التي تفشل فيها الأندية السعودية في تحقيق انتصار واحد على الأقل بأول جولة في دوري أبطال آسيا.

وافتتح النصر سلسلة النتائج المتواضعة في مجموعته الرابعة، التي يستضيفها بالرياض وتضم بجانبه كلا من السد القطري والوحدات الأردني وفولاذ الإيراني.

ولم ينجح العالمي في كسر عقدة مباراته الافتتاحية، واكتفى بالتعادل السلبي أمام الوحدات الأردني، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى بتاريخه.

ومنذ انطلاق البطولة بنظامها الجديد في موسم 2003، شارك النصر في 6 نسخ، لم يفز في المباراة الافتتاحية في أي منها حيث تعادل في 5 وخسر في واحدة.

وفي المجموعة الأولى التي يستضيفها نادي الهلال وتضم بجانبه كل من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأجمك الأوزبكي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

فشل الزعيم في الظفر بنقاط المباراة من أمام نادي أجمك واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليمنح النادي الأوزبكي النقطة الأولى في تاريخه بدوري أبطال آسيا.

وفي المجموعة الثالثة التي يستضيفها الأهلي بجدة، وتضم بجانبه كل من استقلال طهران الإيراني والدخيل القطري والشرطة العراقي.

وسقط الأهلي سقوطا مدويا أمام استقلال طهران بنتيجة 5-2، ليتلقى أقسى خسارة بتاريخه في دوري أبطال آسيا.

وتعد الهزيمة هي الرابعة للأهلي من الفريق الإيراني خلال مبارياتهما الثمانية التي جمعتهما في البطولة، مقابل 3 انتصارات للأهلي وتعادل وحيد.