بدأ امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن إنطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقال المكتب الإعلامي في بيان صحافي ان “الوزارة هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية، فضلاً عن ذلك إجراء عملية التعفير والتعقيم لها حفاظاً على سلامة الطلبة الاعزاء”.

وشددت الوزارة على الطلبة الممتحنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية والوقائية، داعيةً بالوقت ذاته رؤساء المراكز الامتحانية الى اتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة إداء الامتحانات.