فلسطين.. بدء حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بالضفة الغربية

المستقثلة/-أحمد عبدالله/ بدأت صباح اليوم الأحد 21 مارس/آذار، حملة تطعيم المواطنين في الضفة الغربية بفلسطين ضد فيروس “كورونا” المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وذلك بعدما بدأ في وقت سابق تطعيم الكوادر الطبية، في وقت سجل فيه المنحنى الوبائي ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات وحالات الوفاة بالبلاد.

وتستهدف الحملة الفئات المستهدفة هم كبار السـن فـوق سن 75 سنة، ومرضى الكلى ومرضى السرطان بالتوازي مع تطعيم الكوادر الطبية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية عبر موقعها الرسمي.

وأعلنت الوزارة عن أن التسجيل للحصول على اللقاح سيكون على المنصة الإلكترونية أو لدى إحدى عيادات الصحة، وسيتم إعطاء الفئات من كبار السن فوق 75 سنة مواعيد للتطعيم واستدعائهم إلى مديرية الصحة الأقرب إلى مكان سكنهم في تلك المواعيد.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، جملة من الإجراءات على رأسها التعليم عن بعد ومنع التنقل بين المحافظات، ومنع الأعراس والتجمعات، بجانب الإغلاق الجزئي من السابعة مساء حتى السادسة صباحا في أيام الأسبوع، بجانب الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت.

 

 

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