بدءا من 7 مارس.. تشغيل مطار الكويت الدولي 24 ساعة يوميا 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدر مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عبدالله الراجحي، اليوم الأربعاء تعميما يقضي بفتح مطار الكويت الدولي على مدار 24 ساعة يوميا.

وقد جاء في الكتاب الموجه إلى مدير عام شركة ناشيونال لخدمات الطيران ناس”، أنه: “تقرر تشغيل مطار الكويت الدولي 24 ساعة، وذلك بدءا من تاريخ 7 مارس المقبل، وتم إبلاغ الشركات العاملة في مطار الكويت لتزويد الإدارة العامة للطيران المدني بطلبات تعديل الخانات الزمنية”.

وكانت الكويت علقت دخول غير المواطنين لأسبوعين اعتبارا من 7 فبراير وسط جهود لاحتواء فيروس كورونا.

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