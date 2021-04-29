بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل طائرة عسكرىة محملة بالمساعدات الطبية الى ليبيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ استمرارا للدعم المصرى للأشقاء فى دولة ليبيا، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرة نقل عسكرى من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة ليبيا الشقيقة.

وتساهم المساعدات فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين، ومن جانبه أعرب الجانب الليبي عن تقديره للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، ومساندتها المستمرة للشعب الليبى.

ويأتى ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل طائرة عسكرىة محملة بالمساعدات الطبية الى ليبيا

اخر الاخبار

ليبيا.. لجنة “5+5” العسكرية تعلن نشر أسماء المعرقلين لفتح الطريق الساحلي فى هذه الحالة

اخر الاخبار

 مكافحة الفساد تحيل تجاوزات مالية لوزير مياه أسبق إلى النيابة العامة الأردنية

اخبار الاردن

مجلس القضاء الأردني يصدر مدونة السلوك القضائي لسنة 2021

اخر الاخبار

تحقيق الرصافة تتخذ إجراءاتها بحق موظفين في مستشفى ابن الخطيب

اخر الاخبار

عالية نصيف تقاضي مسؤول العلاقات الخارجية في تيار الحكمة

اخبار العراق

(موج) تدعو لالغاء الاجنحة المسلحة والسلاح المنفلت في جميع دول المنطقة

اخبار العراق

(موج) تدعو لالغاء الاجنحة المسلحة والسلاح المنفلت في جميع دول المنطقة

اخر الاخبار

ميسان تتخذ  إجراءات وقائية لمواجهة تزايد الإصابات بكورونا و السلالة الهندية

اخر الاخبار

الكويت.. فرق الإطفاء تستمر فى التعامل مع حريق إطارات السالمي ..فيديو

اخر الاخبار

مصر.. اعترافات جديدة للفنانة ضحية الاغتصاب من قبل متهمي “فيرمونت”

اخبار مصر

مصر ترد على تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه لمحدودى الدخل

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة على البلاد

اخبار العراق

نائب تكشف عن رؤية نيابية لاعادة صياغة قانون الاستثمار في العراق

اخبار العراق

في اول جلسة لها ..المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقانون مجالس المحافظات

اخبار العراق

النزاهة : صدور حكم بالحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي – فرع العمارة

اخبار العراق

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل 177 مليون