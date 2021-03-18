بتهمة النصب والاحتيال .. النزاهة تضبط 25 موظفاً في شركة عبر الإنترنت

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن قيامها بضبط 25 مُوظَّفاً في إحدى شركات التسويق عبر الإنترنت بتهمة ممارسة أعمال النصب والاحتيال واستغلال المواطنين في محافظة نينوى، بعد تحذير الهيئة من ادعاءات منح قروض.

دائرة التحقيقات في الهيئة، ذكرت في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، ان “ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى والتي نفذت العملية، أكَّدت ضبط (25) مُتَّهماً من العاملين في شركة تسويق عبر الإنترنيت؛ بتهمة استغلال المُواطنين والشباب العاطلين عن العمل وتضليلهم وإيهامهم بالتعيين كوكلاء للشركة مقابل دفع (1300$) غير قابلةٍ للرد، ومنحهم وكالاتٍ وبطاقة فيزا باسم إحدى الشركات، فضلاً عن استيفاء مبلغ (150$) من كل واحدٍ منهم كأجورٍ للدورة التي يشاركون فيها؛ لتأهيلهم ليكونوا وكلاء للشركة، بحسب ادِّعائها”.

وبيَّنت أنَّ “تحرّياتها قادت إلى إقدام الشركة على استغلال المُواطنين (الوكلاء) لتوريط أشخاصٍ آخرين؛ بغرض الاحتيال عليهم، والحصول على الأموال منهم”، لافتةً إلى أنه “تمَّ ضبط أموالٍ بحوزة المُتَّهمين المضبوطين والأوليات كافة والمُستندات الخاصَّة بالشركة المزعومة”.

واشارت الى انه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، خلال العمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ،وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين استناداً إلى أحكام المادة (456)”.