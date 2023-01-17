ببداية معامتله.. يشهد الجنيه المصري استقرارا مقابل الدولار

المستقلة/-سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17-1-2023 بالبنك المركزي المصري نحو 29.56 جنيه للشراء، 29.66 جنيه للبيع.

تعرف على أسعار الدولار في البنوك المصرية :

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 29.52 جنيه للشراء، 29.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 29.57 جنيه للشراء، 29.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 29.61 جنيه للشراء، 29.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 29.52 جنيه للشراء، 29.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك الامارات دبي الوطني:

سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

 

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