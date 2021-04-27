بايرن ميونخ يعين مدربا جديدا

المستقلة/- أعلن نادي بايرن ميونخ تعاقده مع مدرب لايبزيج، يوليان ناجلسمان، ليتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل لمدة خمس سنوات.

وسيخلف ناجلسمان (33 عاما)، الذي قاد لايبزيغ إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، هانز فليك، الذي سيترك بايرن في نهاية الموسم الحالي برغبة شخصية رغم امتداد عقده حتى 2023.

وأصدر بايرن ميونخ بيانا رسميا، كشف فيه أن عقد ناجلسمان مع الفريق البافاري سيبدأ في 1 يوليو/تموز 2021، وسينتهي في 30 يونيو/حزيران 2026.

وقال رئيس بايرن، هربرت هاينر، عقب الإعلان عن التعاقد مع ناجلسمان: “ناجلسمان يمثل جيلا جديدا من المدربين، فعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه يتمتع بمسيرة رائعة”.

وأضاف: “نحن مقتنعون بأننا مع جوليان ناجلسمان سنبني على النجاحات العظيمة التي تحققت في السنوات القليلة الماضية”.

وأكمل: “أود أن أشكر هانز فليك نيابة عن بايرن ميونخ، فقد تولى قيادة فريقنا في مرحلة صعبة في عام 2019، ثم فاز بستة ألقاب، ونأمل أن يتبعها السابع قريبا ( في الدوري الألماني)، سيكون له دائما مكان في كتب تاريخ بايرن ميونخ، ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله”.

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بايرن ميونخ يعين مدربا جديدا

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