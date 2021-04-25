بايرن ميونخ يتواصل مع مدرب جديد

المستقلة/- بدأ نادي بايرن ميونخ اتصالاته من أجل الاتفاق مع مديره الفني الحالي هانز فليك، الذي أصبح مصيره مع العملاق البافاري ضبابيا مع نهاية الموسم الراهن.

وزاد هانز فليك من احتمالات رحيله عن تدريب نادي بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الحالي، بعدما أعلن في إحدى المؤتمرات الصحفية رغبته في تولي قيادة منتخب ألمانيا عقب نهاية الموسم الحالي.

وأعلن الاتحاد الألماني بشكل رسمي في وقت سابق رحيل يواكيم لوف عن تدريب المنتخب عقب نهاية بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة بنهاية الموسم الحالي.

وأكد الصحفي الألماني الموثوق مانويل بونكي أن مسؤولي بايرن ميونخ تواصلوا بالفعل مع نظائرهم في نادي لايبزيج من أجل التعاقد مع الألماني جوليان ناجلزمان.

ويرى مسؤولو نادي بايرن ميونخ أن ناجلزمان سيكون البديل المثالي في حال رحيل هانز فليك بنهاية الموسم الحالي، خاصة مع المستوى المميز الذي يقدمه المدرب الشاب.

ولم يحسم مسؤولو نادي لايبزيج الألماني قرارهم النهائي بشأن السماح لمديره الفني الشاب بالرحيل نحو بطل ألمانيا بداية من الموسم المقبل في ظل وجود شرط جزائي في عقد الطرفين.

والأقرب هو أن يحاول لايبزيج الاستفادة ماديا من رحيل مديره الفني بتقاضي جزء من الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بين الطرفين.

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