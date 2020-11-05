بايدن … على بعد ولاية واحدة ليصبح الرئيس الامريكي الجديد

المستقلة … حقق مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الامريكية 2020 على اكثر من 71 مليون صوت، وهو ما يعتبر اكبر عدد يحصل عليه مرشح في تاريخ الولايات المتحدة.

المرشح الديقراطي اصبح قريباً جداً من الفوز بالانتخابات الامريكية 2020 و ان يصبح الرئيس الامريكي الجديد، حيث يفصله عن الفوز الانتخابات ولاية واحدة فقط او 6 اصوات.

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وقال بايدن “سأحكم كرئيس أميركي، لن تكون هناك ولايات حمراء وزرقاء عندما نفوز. فقط الولايات المتحدة الأميركية.”