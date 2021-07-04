بالمواعيد.. مواجهات نصف نهائي كوبا أمريكا 2021

المستقلة/- أسدل الستار على الدور ربع النهائي، لتتحدد مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021.

وكانت منتخبات البرازيل وبيرو والأرجنتين وكولومبيا تأهلت إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021.

منتخب البرازيل حقق فوزا بنتيجة 1-0 على تشيلي، في قمة مباريات دور الثمانية، فجر السبت الماضي، ليضرب موعدا مع نظيره البيروفي، بعد فوز الأخير على باراجواي بركلات الترجيح.

مباراة البرازيل ضد بيرو ستقام في الثانية ليلا يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت بغداد.

تقام المباراة على استاد ماني جارينشا الوطني في البرازيل، التي تحتضن البطولة حتى 11 يوليو/ تموز الحالي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 5 Max وbeIN Sports HD 6 Max.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكولومبي، يوم الأربعاء 7 يوليو/تموز 2021، على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي، في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين ضد كولومبيافي تمام الواحدة ليل الأربعاء بتوقيت بغداد.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 5 Max وbeIN Sports HD 6 Max.

وكانت الأرجنتين تأهلت لقبل النهائي بعد الفوز بثلاثية دون رد على الإكوادور في وقت سابق الأحد.