بالمواعيد.. مواجهات نصف نهائي كوبا أمريكا 2021

المستقلة/- أسدل الستار على الدور ربع النهائي، لتتحدد مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021.

وكانت منتخبات البرازيل وبيرو والأرجنتين وكولومبيا تأهلت إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021.

منتخب البرازيل حقق فوزا بنتيجة 1-0 على تشيلي، في قمة مباريات دور الثمانية، فجر السبت الماضي، ليضرب موعدا مع نظيره البيروفي، بعد فوز الأخير على باراجواي بركلات الترجيح.

مباراة البرازيل ضد بيرو ستقام في الثانية ليلا يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت بغداد.

تقام المباراة على استاد ماني جارينشا الوطني في البرازيل، التي تحتضن البطولة حتى 11 يوليو/ تموز الحالي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 5 Max وbeIN Sports HD 6 Max.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكولومبي، يوم الأربعاء 7 يوليو/تموز 2021، على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي، في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين ضد كولومبيافي تمام الواحدة ليل الأربعاء بتوقيت بغداد.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 5 Max وbeIN Sports HD 6 Max.

وكانت الأرجنتين تأهلت لقبل النهائي بعد الفوز بثلاثية دون رد على الإكوادور في وقت سابق الأحد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد غياب 3 سنوات.. دريد لحام يعود إلى شاشة السينما

رياضية

رونالدو يحسم موقفه من الاستمرار مع يوفنتوس

رياضية

كاتانيتش يحسم موقفه مع منتخب العراق

رياضية

ميسي يطلب ضمانات من برشلونة

رياضية

اتحاد الكرة يحقق في شكاوى اللاعبين ضد الطلبة

اخر الاخبار

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب في الأردن

اخبار مصر

قناة السويس تكشف موعد توقيع الاتفاق النهائي لمفاوضات ايفر جيفين

اخبار مصر

قناة السويس تكشف موعد توقيع الاتفاق النهائي لمفاوضات ايفر جيفين

اخر الاخبار

ما هو التفسير القانونى “للتعبئة” التي أصدر الأسد مرسوما بشأنها اليوم؟

اخر الاخبار

 تحذيرات من فقدان مئات أصناف الأدوية قى لبنان

اخر الاخبار

ميرنا الهلباوي بعد انفصالها عن محمد عطية: الحمدلله

اخر الاخبار

شاهد.. تصريحات نارية لـ داليا نعيم مع نزار الفارس

اخبار مصر

ثورة 30 يونيو واستعادة الهوية المصرية

اخبار فلسطين

أبو مرزوق يؤكد: لا تفاوض ولا اتفاق سلام مع إسرائيل

اخبار السعودية

السعودية تقصر دخول الأماكن العامة على المحصنين ضد كورونا

اخر الاخبار

السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة مالية لدخول المسجد الحرام دون تصريح

اخر الاخبار

ليبيا.. الدبيبة يدعو جميع الأطراف إلى تنازلات لإجراء الانتخابات في موعدها