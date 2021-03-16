باللهجة الشديدة مسعود بارزاني يغرد حول واقع حال كردستان

المستقلة/_ سرى جياد/ عبر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني عن سخطه تجاه حرمان شعب الاقليم من حقوقه

وقال بارزاني بتغريدته على حساب تويتر “انه لمن العار انه حتى بعد قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية والابادة الجماعية بحق شعب كردستان ،لايزال التفكير الشوفاني هو السائد في العراق ، وان حقوق شعب كردستان مازالت محرومة”.