بالفيديو.. مودريتش يبكي أثناء تكريمه

المستقلة/- بكى لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا أثناء تكريمه من قبل الاتحاد الكرواتي لكرة القدم.

وحقق مودريتش رقما تاريخيا، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام قبرص.

والتقى منتخبا كرواتيا وقبرص مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد تخطى مودريتش مواطنه داريو سرنا، وأصبح الأكثر مشاركة بقميص منتخب كرواتيا الأول، برصيد 135 مباراة.

جدير بالذكر أن مودريتش ساهم في الإنجاز الأهم في تاريخ منتخب بلاده، بتأهلهم لنهائي مونديال 2018، قبل الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 4-2.

وحصل مودريتش في هذه البطولة، على لقب أفضل لاعب، كما حقق جائزة أفضل لاعب في العالم لنفس العام.

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